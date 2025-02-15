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"عبدالله السعيد أنقذه".. ماذا فعل جوزيه بيسيرو في أول مباراة له بالدوري المصري؟

02:04 م السبت 15 فبراير 2025

عبدالله السعيد

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كتبت-هند عواد:

يستعد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لقيادة الأبيض في أول لقاء له، بخوض مباراة بتروجيت مساء غدا الأحد.

ويستضيف الزمالك نظيره بتروجيت، في الرابعة عصر غدا الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ14 من الدوري المصري الممتاز.

وتولى البرتغالي جوزيه بيسيرو تدريب الزمالك قبل يومين، خلفا للسويسري كريستيان جروس، الذي رحل بعد قرار مجلس الإدارة.

جوزيه بيسيرو مع الأهلي

سبق لجوزيه بيسيرو العمل في الدوري المصري، وبالتحديد من 9 أكتوبر 2015 حتى 18 يناير 2016، بتولي تدريب الأهلي لمدة 101 يوما.

أول مباراة لجوزيه بيسيرو في الدوري المصري

لعب جوزيه بيسيرو أول مباراة له في الدوري المصري الممتاز مع الأهلي ضد طلائع الجيش، وانتهت المباراة بفوز الأحمر بقيادة بيسيرو بهدف نظيف، وأحرز عبدالله السعيد لاعب الزمالك الحالي، هدف اللقاء.

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