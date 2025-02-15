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القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن انتعاش خزينة النادي الأهلي خلال الساعات الماضية بمبلغ 200 ألف دولار ما يعادل 10 مليون و١١٩ألف جنيه مصري.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت، أن إدارة الأهلي قد توصلت لاتفاق لإنهاء أزمة المستحقات المالية المتأخرة لدى نادي الخلود السعودي بخصوص صفقة انتقال اللاعب أليو ديانج لصفوفه.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الأهلي قد تلقى إخطارًا يوم الخميس الماضي بتحويل 200 ألف دولار لحسابه على أن يتم تحويل 150 ألف دولار ـ ما يعادل 7.5 مليون جنيه مصري ـ في شهر مارس الجاري.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن ديانج سيعود بعد نهاية إعارته لصفوف الأهلي للمشاركة بمنافسات كأس العالم للأندية.

إعارة ديانج للخلود السعودي

وكان ديانج قد انضم لصفوف الخلود خلال الانتقالات الصيفية الماضية قادما من صفوف الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

أرقام ديانج مع الخلود السعودي

وشارك اللاعب المالي الدولي بـ 20 مباراة مع الخلود سجل خلالها هدفين وحصل على 3 بطاقات صفراء خلال 1773 دقيقة لعب.

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