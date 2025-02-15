ضربة لبيسيرو قبل مباراته الأولى مع الزمالك أمام بتروجت

القاهرة ـ مراسل مصراوي

كشف مصدر عن أول قرار من المدير الفني البرتغالي لفريق الزمالك جوزيه بيسيرو تجاه اللاعبين لفرض الانضباط.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت أن بيسيرو أخطر اللاعبين بأن من سيتأخر عن موعد المران سيتم الخصم له، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمواعيد.

وكان بيسيرو قد قاد أول مران مع الزمالك مساء يوم أمس الجمعة فور إعلانه رسميًا مديرًا فنيًا للفريق خلفًا للسويسري كريستيان جروس.

موعد مباراة الزمالك وبتروجت

ويستضيف فريق الزمالك عند الرابعة عصر يوم غد الأحد نظيره بتروجت ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري.

ترتيب الزمالك بالدوري

ويحتل فريق الزمالك قبل مباراة بتروجت المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بفارق 3 نقاط عن الأهلي الوصيف و4 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

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