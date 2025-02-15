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"لفرض الانضباط".. أول قرار من بيسيرو تجاه لاعبي الزمالك

01:11 م السبت 15 فبراير 2025
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    المران الأول لبيسيرو مع الزمالك
  • عرض 21 صورة
    المران الأول لبيسيرو مع الزمالك
  • عرض 21 صورة
    الجهاز الفني لبيسيرو
  • عرض 21 صورة
    زيزو
  • عرض 21 صورة
    أيمن عبدالعزيز
  • عرض 21 صورة
    المران الأول لبيسيرو مع الزمالك
  • عرض 21 صورة
    المران الأول لبيسيرو مع الزمالك
  • عرض 21 صورة
    الجهاز الفني لبيسيرو
  • عرض 21 صورة
    مصطفى شلبي
  • عرض 21 صورة
    بيسيرو
  • عرض 21 صورة
    مصطفى شلبي وأحمد فتوح
  • عرض 21 صورة
    المران الأول لبيسيرو مع الزمالك
  • عرض 21 صورة
    ناصر ماهر
  • عرض 21 صورة
    محمد السيد
  • عرض 21 صورة
    محمود حمدي الونش
  • عرض 21 صورة
    المران الأول لبيسيرو مع الزمالك
  • عرض 21 صورة
    أيمن عبدالعزيز بمران الزمالك
  • عرض 21 صورة
    سيف الجزيري
  • عرض 21 صورة
    بيسيرو وشيكابالا
  • عرض 21 صورة
    المران الأول لبيسيرو مع الزمالك
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القاهرة ـ مراسل مصراوي

كشف مصدر عن أول قرار من المدير الفني البرتغالي لفريق الزمالك جوزيه بيسيرو تجاه اللاعبين لفرض الانضباط.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت أن بيسيرو أخطر اللاعبين بأن من سيتأخر عن موعد المران سيتم الخصم له، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمواعيد.

وكان بيسيرو قد قاد أول مران مع الزمالك مساء يوم أمس الجمعة فور إعلانه رسميًا مديرًا فنيًا للفريق خلفًا للسويسري كريستيان جروس.

موعد مباراة الزمالك وبتروجت

ويستضيف فريق الزمالك عند الرابعة عصر يوم غد الأحد نظيره بتروجت ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري.

ترتيب الزمالك بالدوري

ويحتل فريق الزمالك قبل مباراة بتروجت المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بفارق 3 نقاط عن الأهلي الوصيف و4 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

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بيسيرو الزمالك
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