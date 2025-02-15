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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن محلل أداء الزمالك السابق، محمد علاء عن وجهته الجديدة بعدما رحلّ عن الجهاز الفني للفريق خلال قيادة السويسري كريستيان جروس له.

وكتب محمد علاء عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس الجمعة:"أتشرف بالإعلان عن انضمامي للطاقم الفني للمدير الفني، جوزيف زينباور، رفقة فريق شبيبة القبائل الجزائري".

وكان خالد الغندور، نجم الزمالك الأسبق، قد أثار الجدل في وقت سابق، عن سبب رحيل محمد علاء عن الجهاز الفني لكريستان جروس.

خالد الغندور كان قد دون عبر صفحة بمنصة فيسبوك:"جروس أكثر من لاعب مكنشي مقتنع بالتدريبات بتاعته وإن مفيش أي إضافة المدرب كان معاه محمد علاء محلل الأداء تفتكروا ليه طيب مشي راح شبيية القبائل؟.. محمد علاء اتكلم مع الناس في النادي والمسؤولين وقالهم جروس مبيعملشي حاجة خالص أنا بقوله تعالى نتفرج على ماتشات اللي فاتت أو الفرق اللي هنلاعبها يقوله لا، أنا بتعامل مع اللاعيبة نفسية بس".

وردّ علاء على ذلك بقوله:"مع كامل الاحترام والتقدير لكابتن خالد الغندور، أتمنى عدم الزج باسمي في هذا الشأن، تفاصيل عملي كمحلل ترتبط دائمًا برغبة ونظام عمل المدرب نفسه، ولا يحق لي فرض نظام عمل على أي مدرب".

وأضاف محلل الأداء:"كما أن تفاصيل عملي لا تخرج إطلاقًا لأي فرد خارج الجهاز الفني، إيجابية كانت أو سلبية وعليه وجب التأكيد أنني قد تشرفت بالعمل مع مستر جروس خلال الفترة الماضية، وكنت قد أوضحت سلفًا أنني قد رحلت عن الفريق بعد إخطار إدارة النادي بفترة كافية، وذلك لتلقي أكثر من عرض أعتقد أن من خلال أيهم أستطيع زيادة معرفتي وخبراتي، وهو ما تفهمته إدارة النادي ومستر جروس من قبلهم".

وأتم علاء تدوينته بقوله: وللحظة الأخيرة لي بالنادي والجميع متمسك بتواجدي ضمن الفريق دون أي مشاكل. لذا، أنفي ذلك جملة وتفصيلًا".

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