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موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري للكرة الطائرة سيدات

11:44 ص السبت 15 فبراير 2025
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    لاعبات الأهلي للكرة الطائرة سيدات
  • عرض 7 صورة
    لاعبات الأهلي للكرة الطائرة سيدات3
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    لاعبات الأهلي للكرة الطائرة سيدات5
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    لاعبات الزمالك للكرة الطائرة سيدات
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    لاعبات الزمالك للكرة الطائرة سيدات1
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    لاعبات الأهلي للكرة الطائرة سيدات2
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كتبت-هند عواد:

يلتقي الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، نظيره الزمالك، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات نهائي كأس السوبر المصري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر للكرة الطائرة

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري للكرة الطائرة سيدات، في الثامنة مساء اليوم على صالة حسن مصطفى.

وتنقل قنوات أون تايم سبورتس، مباراة نهائي كأس السوبر المصري للكرة الطائرة سيدات، بين الأهلي والزمالك.

وتأهل الأهلي نهائي السوبر، بعد الفوز على الشمس بنتيجة 3-0 في نصف النهائي، فيما وصل الزمالك إلى النهائي بعد الفوز على سبورتنج بنتيجة 3-0.

جدير بالذكر أن مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية، تقام بين سبورتنج والشمس، في السادسة مساء اليوم السبت، على صالة حسن مصطفى.

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كرة الطائرة سيدات النادي الأهلي كأس السوبر المصري موعد مباراة الأهلي والزمالك
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