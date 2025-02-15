كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف حازم إمام عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك عن سبب رحيل المدير الفني السويسري لفريقهم كريستيان جروس.

وقال إمام في تصريحات لقناة DMC مساء يوم أمس الجمعة، إنه يكن كامل الاحترام والتقدير لجروس ولكن لا يريد التحدث لأن أي شيء سيقوله سيكون انتقاصًا من جروس ولا يحب ذلك.

وأوضح عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك أن هناك أسباب فنية أدت لرحيل جروس عن الزمالك، مضيفًا:"ما يُثار عن عمله في التدريبات من عدمه أمر لا يمكنني الحديث عنه".

وأتم إمام تصريحاته بقوله:"رأينا أن الأمور لا تتحسن مع توالي المباريات".

وأعلن نادي الزمالك مساء أمس الجمعة رحيل جروس بصورة رسمية وتعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو بدلاً منه.

ترتيب الزمالك في الدوري

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بفارق 3 نقاط عن الأهلي الوصيف و4 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

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