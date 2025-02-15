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"سيكون انتقاصاً منه".. تعليق حاسم من حازم إمام على سببب رحيل جروس عن الزمالك

11:41 ص السبت 15 فبراير 2025
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    السويسري كريستيان جروس
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    كريستيان جروس مدرب الزمالك من مباراة حرس الحدود
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    جروس
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    جروس من المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وبلاك بولز1
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    جروس مدرب الزمالك
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    جروس
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    جروس مدرب الزمالك
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    جروس المدير الفني للزمالك
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    كريستيان جروس
  • عرض 15 صورة
    كريستيان جروس
  • عرض 15 صورة
    جروس مدرب الزمالك
  • عرض 15 صورة
    السويسري كريستيان جروس
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    المدرب السويسري كريستيان جروس
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    السويسري جروس
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف حازم إمام عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك عن سبب رحيل المدير الفني السويسري لفريقهم كريستيان جروس.

وقال إمام في تصريحات لقناة DMC مساء يوم أمس الجمعة، إنه يكن كامل الاحترام والتقدير لجروس ولكن لا يريد التحدث لأن أي شيء سيقوله سيكون انتقاصًا من جروس ولا يحب ذلك.

وأوضح عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك أن هناك أسباب فنية أدت لرحيل جروس عن الزمالك، مضيفًا:"ما يُثار عن عمله في التدريبات من عدمه أمر لا يمكنني الحديث عنه".

وأتم إمام تصريحاته بقوله:"رأينا أن الأمور لا تتحسن مع توالي المباريات".

وأعلن نادي الزمالك مساء أمس الجمعة رحيل جروس بصورة رسمية وتعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو بدلاً منه.

ترتيب الزمالك في الدوري

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بفارق 3 نقاط عن الأهلي الوصيف و4 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

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كريستيان جروس الزمالك حازم إمام
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