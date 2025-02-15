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هل رحل كريستيان جروس عن الزمالك بسبب شيكابالا؟.. ميدو يحسم الجدل

10:48 ص السبت 15 فبراير 2025
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    كريستيان جروس
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    كريستيان جروس مدرب الزمالك من مباراة حرس الحدود
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    جروس
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    السويسري كريستيان جروس
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    احتفال حسام أشرف مع شيكابالا
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    احتفال شيكابالا وحسام أشرف
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    شيكابالا
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    زيزو يحتفل مع شيكابالا (3)
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    زيزو يحتفل مع شيكابالا (2)
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    حسام أشرف يحتفل مع شيكابالا (1)
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كتبت-هند عواد:

حسم أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط لكرة القدم في نادي الزمالك، الجدل حول تسبب محمود شيكابالا قائد الفريق، في رحيل المدرب السويسري كريستيان جروس.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر مداخلة على قناة أون تايم سبورت: "جروس لم يرحل عن الزمالك بسبب شيكابالا إطلاقا ونادي الزمالك لا يعتمد على أراء اللاعبين في اتخاذ قراراته، شيكابالا لم يكن له أي دور لا من قريب ولا من بعيد في رحيل جروس".

وأثير الجدل بشأن تسبب شيكابالا في رحيل كريستيان جروس، بعد تغيبه عن التدريبات الاجتماعية للفريق للإصابة طوال الشهر الماضي.

كريستيان جروس يرحل عن الزمالك

رحل كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد شهرين فقط من توليه المهمة.

وأعلن مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، التعاقد مع البرتغالي جوزيه بيسيرو لتولي القيادة الفنية للفريق، خلفا لجروس.

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شيكابالا وجروس رحيل جروس شيكابالا الزمالك ميدو
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