بعد تجديد تعاقده.. ماذا قدم محمد الشناوي في 315 مباراة مع الأهلي؟

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كتبت-هند عواد:

جدد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعاقده مع النادي لمدة موسمين آخرين.

وكتب الإعلامي أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "محمد الشناوى كابتن الأهلي موسمين جديدين مبروك للاثنين".

وانضم الشناوي إلى الأهلي، في يوليو 2016 من بتروجيت، إلا أنه كان ضمن فريق تحت 21 عاما بالقلعة الحمراء، ورحل يوليو 2009 إلى طلائع الجيش، ليعود من جديد بعد 7 سنوات.

ماذا قدم محمد الشناوي مع الأهلي؟

خاض الشناوي 315 مباراة مع الأهلي طوال مسيرته، واستقبل خلالها 198 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 174 مباراة، وتلقى 22 بطاقة صفراء، وتعرض للطرد مرة وحيدة.

وفي المجمل، لعب محمد الشناوي 463 مباراة، وتلقى 367 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 215 مباراة.

بطولات الشناوي مع الأهلي

حقق صاحب الـ36 عاما، 24 بطولة مع الأهلي، وهي:

4 بطولات دوري مصري

5 بطولات كأس مصر

4 بطولات دوري أبطال أفريقيا

6 بطولات كأس السوبر المصري

بطولتين كأس السوبر الأفريقي

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