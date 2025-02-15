مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي

- -
14:30

أرسنال

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
17:00

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
17:00

إيبسويتش تاون

الدوري الإسباني

أوساسونا

- -
17:15

ريال مدريد

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
19:30

سيلتا فيجو

الدوري الفرنسي

موناكو

- -
20:00

نانت

جميع المباريات

إعلان

بعد تجديد تعاقده.. ماذا قدم محمد الشناوي في 315 مباراة مع الأهلي؟

10:10 ص السبت 15 فبراير 2025
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
    محمد الشناوي من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار_1
  • عرض 24 صورة
    محمد الشناوي
  • عرض 24 صورة
    محمد الشناوي
  • عرض 24 صورة
    محمد الشناوي من سفر بعثة الأهلي إلى الجزائر_1
  • عرض 24 صورة
    محمد الشناوي
  • عرض 24 صورة
    محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي
  • عرض 24 صورة
    محمد الشناوي
  • عرض 24 صورة
    محمد الشناوي من تدريبات الأهلي اليوم
  • عرض 24 صورة
    محمد الشناوي
  • عرض 24 صورة
    محمد الشناوي
  • عرض 24 صورة
    محمد الشناوي
  • عرض 24 صورة
    الشناوي ومحمود الخطيب
  • عرض 24 صورة
    محمد الشناوي من وصول بعثة الأهلي إلى قطر
  • عرض 24 صورة
    محمد الشناوي من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا2
  • عرض 24 صورة
    محمد الشناوي في بداية مشواره الكروي
  • عرض 24 صورة
    محمد الشناوي في بدايته
  • عرض 24 صورة
    محمد الشناوي في طفولته
  • عرض 24 صورة
    محمد الشناوي بتدريبات الأهلي بالنظارة السوداء
  • عرض 24 صورة
    محمد الشناوي
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور ومحمد الشناوي
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور ومحمد الشناوي
  • عرض 24 صورة
    محمد الشناوي حارس الأهلي
  • عرض 24 صورة
    محمد الشناوي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

جدد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعاقده مع النادي لمدة موسمين آخرين.

وكتب الإعلامي أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "محمد الشناوى كابتن الأهلي موسمين جديدين مبروك للاثنين".

وانضم الشناوي إلى الأهلي، في يوليو 2016 من بتروجيت، إلا أنه كان ضمن فريق تحت 21 عاما بالقلعة الحمراء، ورحل يوليو 2009 إلى طلائع الجيش، ليعود من جديد بعد 7 سنوات.

ماذا قدم محمد الشناوي مع الأهلي؟

خاض الشناوي 315 مباراة مع الأهلي طوال مسيرته، واستقبل خلالها 198 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 174 مباراة، وتلقى 22 بطاقة صفراء، وتعرض للطرد مرة وحيدة.

وفي المجمل، لعب محمد الشناوي 463 مباراة، وتلقى 367 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 215 مباراة.

بطولات الشناوي مع الأهلي

حقق صاحب الـ36 عاما، 24 بطولة مع الأهلي، وهي:

4 بطولات دوري مصري

5 بطولات كأس مصر

4 بطولات دوري أبطال أفريقيا

6 بطولات كأس السوبر المصري

بطولتين كأس السوبر الأفريقي

اقرأ أيضًا:

"بكاء زوجة الخطيب".. 3 لقطات بحفل استاد الأهلي الجديد (صور وفيديو)

"تفوق أحمر وبركات في المقدمة".. تاريخ مواجهات الأهلي والإسماعيلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عقد محمد الشناوي مع الأهلي الأهلي أحمد شوبير الشناوي يجدد تعاقده
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

ترامب يهدد من جديد: سأتخذ موقفًا متشددًا بشأن غزة غدًا السبت