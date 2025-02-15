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كتب - مصطفى الجريتلي:

أقام النادي الأهلي مساء أمس الجمعة حفلاً في معبد حتشبسوت، بمدينة الأقصر بحضور مجلس إدارته برئاسة محمود الخطيب والعديد من الشخصيات الرياضية؛ للكشف خلاله عن تفاصيل استاد الأهلي.

ستاد الأهلي الجديد

الأهلي كان قد تسلم رخصة الحفر وبناء الاستاد الجديد من هيئة المجتمعات العمرانية منذ ٣ أيام، بعد سداد الرسوم المالية المقررة.

وشهد الحفل العديد من الأحداث لعل أبرزها 3 لقطات نستعرضها خلال السطور التالية:

1) بكاء زوجة الخطيب

بكت زوجة محمود الخطيب تأثرًا بكلمة رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عن فترة مرضه خلال الحفل.

2) تكريم محمود الخطيب

محمود الخطيب كُرمّ خلال الحفل بالحصول على درع عليه شعار الأهلي واسمه.

3) بدء عمليات الحفر بستاد الأهلي الجديد

تم عرض في نهاية الحفل لقطات حية من بدء عمليات الحفر بستاد ناديها بمنطقة الشيخ زايد.

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