يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره الإسماعيلي يوم غد الأحد الموافق 16 فبراير الجاري، في إطار بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومن المقرر إقامة المباراة غدا، في تمام الساعة السابعة مساءً، على ستاد "برج العرب"، ضمن منافسات الجولة ال 14 ببطولة الدوري المصري.

وستكون هذه هى المواجهة رقم 115، التي تجمع بين الفريقين في مختلف البطولات، حيث سبق أن تواجها معا في 114 مباراة من قبل.

وخلال 114 مباراة سابقة جمعت بين الفريقين، فإننا نجد أن المارد الأحمر تمكن من تحقيق الفوز، في 62 مباراة، بينما اكتفى الإسماعيلي في تحقيق الانتصار في 19 مباراة فقط وحضر التعادل بين الفريقين في 33 مباراة.

ونجح لاعبو النادي الأهلي في تسجيل 162 مباراة في مرمى الدراويش، فيما تلقت شباكهم 85 هدفاً.

ويحتل نجم النادي الأهلي السابق محمد بركات صدارة الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريقين معا، برصيد 12 هدف، يأتي من خلفه الجنوب أفريقي بيرسي تاو، لاعب المارد الأحمر السابق، وفي المركز الثالث عبد السعيد لاعب الأهلي والإسماعيلي السابق برصيد 5 أهداف.

ترتيب الأهلي والإسماعيلي في جدول ترتيب الدوري هذا الموسم

ويأتي النادي الأهلي، في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري "البريميرليج"، برصيد 29 نقطة جمعهم من 13 مباراة خاضهم بالمسابقة حتى الآن.

وفي المقابل يحتل النادي الإسماعيلي المركز ال 14 بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 12 نقطة جمعهم من 13 مباراة خاضهم بالمسابقة.

أقرأ أيضا:

بشرى سارة.. كواليس مران الأهلي استعدادا لمواجهة الإسماعيلي

اجتماع الزمالك يُسفر عن 4 قرارات طارئ