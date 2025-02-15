كتب - محمد عبد السلام:



يلتقي نادي أرسنال نظيره ليستر سيتي اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.



موعد مباراة أرسنال وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي



ومن المقرر إقامة المباراة في تمام الساعة 2:30 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب كينغ باور .



القناة الناقلة لمباراة أرسنال وليستر سيتي



وتنقل المباراة على قناة " بي إن سبورت 1 " القطرية.



ترتيب أرسنال وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي



ويحتل فريق أرسنال قبل المباراة المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 50 نقطة فيما يحتل فريق ليستر سيتي المركز الثامن عشر برصيد 17 نقطة.



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