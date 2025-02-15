موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا والقناة الناقلة

كتب - محمد عبد السلام



يلتقي فريق ريال مدريد نظيره أوساسونا اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني الممتاز.



موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا



ومن المقرر إقامة المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساء بتوقيت القاهرة.



القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد و أوساسونا



وتنقل مباراة ريال مدريد و أوساسونا عبر قناة "بي إن سبورت 3" الناقل الحصري لبطولة الدوري



ترتيب ريال مدريد و أوساسونا بالدوري الإسباني



ويدخل ريال مدريد المباراة متصدرًا لجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة، بينما يحتل فريق أوساسونا المركز التاسع برصيد 31 نقطة.



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