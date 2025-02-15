ميدو يكشف تعليق عبدالله السعيد على تعاقد الزمالك مع بيسيرو

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سيدات الزمالك يضربن موعدًا أمام الأهلي في نهائي سوبر الكرة الطائرة

كتب ـ مصطفى الجريتلي:



كشف أحمد حسام ميدو لجنة التخطيط بنادي الزمالك عن موقف عبدالله السعيد عن التعاقد مع المدير الفني البرتغالي جوزيه بيسيرو.



وقال ميدو في تصريحات لفضائية أون سبورت مساء الجمعة إن عبدالله السعيد أخبره بأن بيسيرو من أفضل المدرب الذين عمل معهم في مسيرته.



وأشار عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك إلى أنه علم من مصادره بالنادي الأهلي أن بيسيرو من أفضل المدربين الذين تواجدوا مع فريقهم في السنوات الماضية.



وكان نادي الزمالك قد أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة التعاقد مع بيسيرو خلفاً لجروس.



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