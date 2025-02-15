ميدو يكشف مفاجآة في كواليس رحيل ميشالاك

زوجتي والزمالك غيروا حياتي وتمنيت أن أكون طيارًا.. مصراوي يحاور نيلو فينجادا

كتب ـ مصطفى الجريتلي:



كشف أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط لكرة القدم بنادي الزمالك، عن كواليس فسخ المحترف البولندي كونراد ميشالاك لعقده معهم.



وكان ميشالاك قد أرسل خطابُا إلى نادي الزمالك عن طريق محاميه، بفسخ العقد من طرفه، بعد انتهاء مهلة 15 يومًا منحها للنادي

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وقال ميدو، خلال مداخلة بقناة أون تايم سبورت مساء الجمعة، إن النادي كان سيتعرض لإيقاف فترتين قيد إذا تم فسخ التعاقد مع ميشالاك.



وأشار ميدو إلى أنهم إذا منحو ميشالاك مستحقاته المالية كانت الميزانية الموضوع للانتقالات الشتوية ستقل لذا تعاقدوا مع الجفالي لتعويض رحيل ميشالاك.



وأتم عضو لجنة التخطيط بالزمالك إلى أنهم حققوا 80% من أهدافهم بفترة الانتقالات الشتوية الماضية وكانوا قد أتموا الاتفاق مع جناح قوي ولكن الإدارة رفضت ضمه بسببب وجود كونراد ميشالاك.



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