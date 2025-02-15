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ميدو يكشف مفاجآة في كواليس رحيل ميشالاك

01:19 ص السبت 15 فبراير 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    كونراد ميشالاك من تدريبات الزمالك
  • عرض 9 صورة
    كونراد ميشالاك من تدريبات الزمالك
  • عرض 9 صورة
    ميشالاك لاعب الزمالك الجديد
  • عرض 9 صورة
    البولندي كونراد ميشالاك
  • عرض 9 صورة
    كونراد ميشالاك
  • عرض 9 صورة
    ميشالاك لاعب نادي الزمالك
  • عرض 9 صورة
    البولندي كونراد ميشالاك 8
  • عرض 9 صورة
    البولندي كونراد ميشالاك لاعب الزمالك الجديد
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:


كشف أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط لكرة القدم بنادي الزمالك، عن كواليس فسخ المحترف البولندي كونراد ميشالاك لعقده معهم.


وكان ميشالاك قد أرسل خطابُا إلى نادي الزمالك عن طريق محاميه، بفسخ العقد من طرفه، بعد انتهاء مهلة 15 يومًا منحها للنادي

للحصول على مستحقاته، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وقال ميدو، خلال مداخلة بقناة أون تايم سبورت مساء الجمعة، إن النادي كان سيتعرض لإيقاف فترتين قيد إذا تم فسخ التعاقد مع ميشالاك.


وأشار ميدو إلى أنهم إذا منحو ميشالاك مستحقاته المالية كانت الميزانية الموضوع للانتقالات الشتوية ستقل لذا تعاقدوا مع الجفالي لتعويض رحيل ميشالاك.


وأتم عضو لجنة التخطيط بالزمالك إلى أنهم حققوا 80% من أهدافهم بفترة الانتقالات الشتوية الماضية وكانوا قد أتموا الاتفاق مع جناح قوي ولكن الإدارة رفضت ضمه بسببب وجود كونراد ميشالاك.


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