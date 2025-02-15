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سيدات الزمالك يضربن موعدًا أمام الأهلي في نهائي سوبر الكرة الطائرة

12:49 ص السبت 15 فبراير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    سيدات الزمالك وسبورتنج بسوبر الكرة الطائرة
  • عرض 6 صورة
    سيدات الزمالك وسبورتنج بسوبر الكرة الطائرة
  • عرض 6 صورة
    سيدات الزمالك وسبورتنج بسوبر الكرة الطائرة
  • عرض 6 صورة
    سيدات الزمالك وسبورتنج بسوبر الكرة الطائرة
  • عرض 6 صورة
    سيدات الزمالك وسبورتنج بسوبر الكرة الطائرة
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:


ضرب فريق سيدات كرة الطائرة بنادي الزمالك موعدًا بنهائي النسخة الجارية من بطولة السوبر لكرة الطائرة مع نظيره الأهلي.


وتأهل فريق الزمالك إلى دور النهائي بعد فوزه على نظيره سبورتنج السكندري مساء الجمعة بثلاثة أشواط نظيفة.


وأنهى فريق الزمالك الشوط الأول بالفوز بنتيجة 25-21، ثم فاز بالشوط الثاني بنتيجة 25-15 وبالشوط الثالث بنتيجة 25-12.


وكان فريق السيدات بالأهلي قد تأهل إلى نهائي البطولة بعدما فاز بثلاثة أشواط دون رد على حساب نظيره الشمس.


موعد نهائي الأهلي والزمالك بسوبر الطائرة


ويلتقي فريق سيدات الأهلي نظرائهن في الزمالك عند الثامنة من مساء اليوم السبت في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.


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الزمالك ضد سبورتنج نهائي سوبر الطائرة للسيدات الزمالك الاهلي
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