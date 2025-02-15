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"هل مقصودة؟".. القاضية تظهر في حفل ستاد النادي الأهلي

12:32 ص السبت 15 فبراير 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    استعدادات حفل الأهلي بملعب حتشبسوت
  • عرض 12 صورة
    حفل ستاد النادي الأهلي
  • عرض 12 صورة
    استعدادات حفل الأهلي بملعب حتشبسوت
  • عرض 12 صورة
    استعدادات حفل الأهلي بملعب حتشبسوت
  • عرض 12 صورة
    استعدادات حفل الأهلي بملعب حتشبسوت
  • عرض 12 صورة
    زوجة محمود الخطيب (1)
  • عرض 12 صورة
    استعدادات حفل الأهلي بملعب حتشبسوت
  • عرض 12 صورة
    محمود الخطيب
  • عرض 12 صورة
    محمود الخطيب
  • عرض 12 صورة
    زوجة محمود الخطيب
  • عرض 12 صورة
    استعدادات حفل الأهلي بملعب حتشبسوت
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كتب - يوسف محمد:

شهدت احتفالية النادي الأهلي أمس الجمعة بمعبد حتشبسوت، للكشف عن تفاصيل ستاد النادي، المقرر بدء العمل فيه خلال الفترة المقبلة، لقطة مثيرة خلال الاحتفالية.

وخلال اعلان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، عن موعد الانتهاء من العمل في ستاد النادي، التي تقدر ب 200 أسبوع، ظهرت على الشاشة رقم 200 وبجانبه 85 دقيقة، 45 ثانية، في إشارة إلى هدف محمد مجدى أفشة في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020.

وأعادت هذه اللقطة إلى الأذهان، هدف أفشة في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 "القاضية"، الذي منح الأهلي لقب البطولة، بعد الفوز على الزمالك، بنتيجة هدفين دون مقابل.

وأقام النادي الأهلي أمس الجمعة، حفلاً ضخما للإعلان عن تفاصيل ستاد النادي والكشف عن تصميم الاستاد، بالإضافة إلى الكشف عن موعد بدء العمل فيه.
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