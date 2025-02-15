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القاهرة ـ مراسل مصراوي:



كشف مصدر عن مفاجأة في ملف تجديد النادي الأهلي لتعاقده مع حارس مرمى فريقه محمد الشناوي.



وكان الإعلامي أحمد شوبير قد أعلن عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، تجديد النادي الأهلي لتعاقد محمد الشناوي، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا



وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت، إلى أن مفاوضات تجديد التعاقد مع محمد الشناوي، يقودها رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب، ومحمد رمضان المدير الرياضي.



وأشار المصدر إلى أن هناك اتفاق مبدئي بين محمد الشناوي ومسئولي الأهلي على تجديد التعاقد لمدة موسمين مقبلين.



وفاجأ المصدر مشجعي الأهلي بعد إعلان شوبير تجديد الشناوي لعقده مع النادي بالتنويه إلى أن حارس الأهلي لم يتوصل لاتفاق نهائي حول العقد ولم يوقع كذلك على عقود عكس ما أعلن شوبير.



عقد محمد الشناوي مع الأهلي



وينتهي عقد محمد الشناوي مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي 2024-2025، مما يعني أنه يحق له التوقيع مع الفريق خلال الفترة الحالية.



أرقام محمد الشناوي بالموسم الحالي مع الأهلي



وشارك صاحب الـ 36 عاماً، خلال الموسم الحالي، رفقة النادي الأهلي 18 مباراة، تلقت شباكه خلالهم 13 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 8 مباريات.



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