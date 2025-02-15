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رئيس شركة الأهلي للمنشآت الرياضية يكشف موعد الإعلان عن اسم ستاد النادي

01:55 ص السبت 15 فبراير 2025

استعدادات حفل الأهلي بملعب حتشبسوت (11)

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كتب - يوسف محمد:

تحدث محمد كامل رئيس شركة الأهلي للمنشآت الرياضية، عن موعد إعلان رعاة ستاد النادي الأهلي التجاريين، والذين حصلوا على حق تسمية الاستاد.

وقال محمد كامل، خلال حفل الإعلان عن تفاصيل النادي الأهلي: "يوم 24 إبريل المقبل، هو يوم تأسيس النادي الأهلي، سوف يتم الإعلان عن الرعاة التجاريين للاستاد الخاص بالنادي".

وأضاف: "سوف يتم الإعلان عن الحاصلين، على حقوق تسمية الاستاد يوم 24 إبريل المقبل أيضا".

ويذكر أن الأهلي يقيم حاليا احتفالية كبرى، في معبد حتشبسوت للاحتفال بوصول النسخة الأصلية لمجسم كأس العالم للأندية إلى مصر، بالإضافة إلى الكشف عن التفاصيل الخاصة باستاد النادي، المقرر بدء العمل به خلال الفترة المقبلة.

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رئيس شركة الأهلي للمنشآت الرياضية ستاد النادي الأهلي معبد حتشبسوت
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