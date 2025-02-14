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24 صورة ترصد أعمال الحفر بستاد الأهلي الجديد

11:32 م الجمعة 14 فبراير 2025
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
    أعمال الحفر بستاد الأهلي الجديد
  • عرض 24 صورة
    أعمال الحفر بستاد الأهلي الجديد
  • عرض 24 صورة
    أعمال الحفر بستاد الأهلي الجديد
  • عرض 24 صورة
    أعمال الحفر بستاد الأهلي الجديد
  • عرض 24 صورة
    أعمال الحفر بستاد الأهلي الجديد
  • عرض 24 صورة
    أعمال الحفر بستاد الأهلي الجديد
  • عرض 24 صورة
    أعمال الحفر بستاد الأهلي الجديد
  • عرض 24 صورة
    أعمال الحفر بستاد الأهلي الجديد
  • عرض 24 صورة
    أعمال الحفر بستاد الأهلي الجديد
  • عرض 24 صورة
    أعمال الحفر بستاد الأهلي الجديد
  • عرض 24 صورة
    أعمال الحفر بستاد الأهلي الجديد
  • عرض 24 صورة
    أعمال الحفر بستاد الأهلي الجديد
  • عرض 24 صورة
    أعمال الحفر بستاد الأهلي الجديد
  • عرض 24 صورة
    أعمال الحفر بستاد الأهلي الجديد
  • عرض 24 صورة
    أعمال الحفر بستاد الأهلي الجديد
  • عرض 24 صورة
    أعمال الحفر بستاد الأهلي الجديد
  • عرض 24 صورة
    أعمال الحفر بستاد الأهلي الجديد
  • عرض 24 صورة
    أعمال الحفر بستاد الأهلي الجديد
  • عرض 24 صورة
    أعمال الحفر بستاد الأهلي الجديد
  • عرض 24 صورة
    أعمال الحفر بستاد الأهلي الجديد
  • عرض 24 صورة
    أعمال الحفر بستاد الأهلي الجديد
  • عرض 24 صورة
    أعمال الحفر بستاد الأهلي الجديد
  • عرض 24 صورة
    أعمال الحفر بستاد الأهلي الجديد
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أذاعت قناة النادي الأهلي مساء اليوم الجمعة لقطات حية لبدء عمليات الحفل بستاد ناديها بمنطقة الشيخ زايد.
وكان محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قد استعرض خلال الحفل التاريخي في مدينة الأقصر بمعبد حتشبسوت البرنامج الزمنى للانتهاء من عملية بناء استاد الأهلي الجديد، والموعد المحدد لمباراة الافتتاح على الملعب المرتقب إنشاؤه.
وكشف الخطيب عن لوحة البرنامج الزمني للانتهاء من بناء الاستاد الجديد، وهي 200 أسبوع، أي ما يقرب من 4 سنوات، حيث بدأ العد التنازلي لعملية الإنشاء وأعطى إشارة البدء لعملية الحفر.
جاء ذلك خلال الحفل التاريخي الذي يقيمه النادي الأهلي في معبد حتشبسوت بمدينة الأقصر، للإعلان عن تفاصيل وتصميم استاد الأهلي الجديد، وكذلك الاحتفال بزيارة نسخة كأس العالم للأندية إلى مصر.
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تصميم استاد الاهلي استاد الاهلي الجديد محمود الخطيب أعمال الحفر بستاد الأهلي معبد حتشبسوت القلعة الحمراء
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