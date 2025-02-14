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بيسيرو يتحدث عن هدفه مع نادي الزمالك في الفترة المقبلة

11:28 م الجمعة 14 فبراير 2025
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    البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب الزمالك المحتمل (5)
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    البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب الزمالك المحتمل (13)
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    البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب الزمالك المحتمل (14)
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    جوزيه بيسيرو
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    جوزيه بيسيرو
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    جوزيه بيسيرو
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    جوزيه بيسيرو
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    جوزيه بيسيرو في بورتو بالبرتغال، في 8 نيسان/ابريل 2013
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كتب - يوسف محمد:

أكد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، على أنه جاء لتولي القيادة الفنية للفارس الأبيض، بهدف حصد العديد من الألقاب رفقة الفريق.

وقال بيسيرو في تصريحات عبر قناة: "أثق في قدرتي على حصد الكثير من الألقاب مع نادي الزمالك، أركز حاليا على تحقيق الفوز في مباراة بتروجيت المقبلة، في ظل ضيق الوقت في الفترة الحالية".

وأضاف: "الزمالك يؤدي في الملعب مثل أفضل الفرق الأوروبية، يمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين وأتوقع تألقهم في الفترة المقبلة، هدفي حاليا تحقيق الفوز في كل اللقاءات المقبلة وحصد الألقاب بعد ذلك".

وتابع: "الزمالك يمتلك جماهير رائعة ويعشقون النادي بجنون، واطالبهم بالدعم في جميع الأوقات بما في ذلك الأوقات التي لا يحقق الفريق فيها الفوز".

واختتم بيسيرو تصريحاته: "بالنسبة لي الهجوم وتسجيل الكثير من الأهداف، أفضل من الدفاع والحفاظ على نظافة الشباك دون تحقيق الفوز".

وكان نادي الزمالك أعلن اليوم الجمعة، التعاقد بشكل رسمي مع البرتغالي جوزيه بيسيرو لتولي القيادة الفنية للفريق، خلفا للسويسري كريستيان جروس.

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