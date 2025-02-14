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"جدد لموسمين".. أحمد شوبير يعلن خبرًا سعيدًا لجماهير الأهلي"

11:28 م الجمعة 14 فبراير 2025
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    محمد الشناوي
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    محمد الشناوي من سفر بعثة الأهلي إلى الجزائر_1
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    محمد الشناوي من تدريبات الأهلي اليوم
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    محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي
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    محمد الشناوي
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    محمد الشناوي
  • عرض 20 صورة
    محمد الشناوي
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    محمد الشناوي
  • عرض 20 صورة
    محمد الشناوي
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    محمد الشناوي من وصول بعثة الأهلي إلى قطر
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    محمد الشناوي من وصول بعثة الأهلي إلى قطر1
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    الشناوي ومحمود الخطيب
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    محمد الشناوي حارس الأهلي
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    محمد الشناوي
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    محمد الشناوي بتدريبات الأهلي بالنظارة السوداء1
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    محمد الشناوي بتدريبات الأهلي بالنظارة السوداء
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    محمد الشناوي
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    إمام عاشور ومحمد الشناوي
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    محمد الشناوي في الطائرة
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أعلن الإعلامي أحمد شوبير تجديد حارس مرمى فريق النادي الأهلي محمد الشناوي لتعاقده مع القلعة الحمراء.


وكتب شوبير عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة:"محمد الشناوى كابتن الاهلي موسمين جديدين مبروك للاتنين".


عقد محمد الشناوي مع الأهلي


وينتهي عقد محمد الشناوي مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي 2024-2025، مما يعني أنه يحق له التوقيع مع الفريق خلال الفترة الحالية.


أرقام محمد الشناوي بالموسم الحالي مع الأهلي


وشارك صاحب الـ 36 عاماً، خلال الموسم الحالي، رفقة النادي الأهلي 18 مباراة، تلقت شباكه خلالهم 13 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 8 مباريات.
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محمد الشناوي الأهلي أحمد شوبير تجديد عقد الشناوي
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