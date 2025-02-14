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مصدر يكشف مفاجأة في ملف تجديد عقد محمد الشناوي مع الأهلي

أعلن الإعلامي أحمد شوبير تجديد حارس مرمى فريق النادي الأهلي محمد الشناوي لتعاقده مع القلعة الحمراء.



وكتب شوبير عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة:"محمد الشناوى كابتن الاهلي موسمين جديدين مبروك للاتنين".



عقد محمد الشناوي مع الأهلي



وينتهي عقد محمد الشناوي مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي 2024-2025، مما يعني أنه يحق له التوقيع مع الفريق خلال الفترة الحالية.



أرقام محمد الشناوي بالموسم الحالي مع الأهلي



وشارك صاحب الـ 36 عاماً، خلال الموسم الحالي، رفقة النادي الأهلي 18 مباراة، تلقت شباكه خلالهم 13 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 8 مباريات.

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