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"في حاجة لإجازة طويلة".. تصريح مفاجيء لمحمود الخطيب بحفل ستاد الأهلي الجديد

11:17 م الجمعة 14 فبراير 2025
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    محمود الخطيب
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    زوجة محمود الخطيب
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    محمود الخطيب
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:
فاجأ محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الحضور بحفل الكشف عن ستاد الأهلي بمعبد حتشبسوت عن حاجته لإجازة طويلة.
وقال الخطيب خلال كلمته بالحفل مساء اليوم الجمعة، إنه عانى من ظروف صحيفة في عام 2023 وكان خارج مصر وحين عاد أخبر المجلس إنه يريد إجازة طويلة.
وأضاف رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي:"ولكن في الوقت ذاته العامري فاروق دخل في (كومة) وصدمنا حتى 3 أشهر ماضية وخلال هذه الفترة تعرضت للتعب وخضعت لفحوصات وتحاليل وكان يجب أن ابتعد عن الضغوط العصبية والنفسية".
وتابع الخطيب:" واكن كنا قريبون من شهر يناير والانتقالات الشتوية وكذلك ملف ستاد الأهلي، لذلك كان يجب استمراري".
وأتم كلمته بقوله:"أخبرت زملائي في آخر اجتماع مجلس إدارة قبل 3 أيام، أنه بعد انتهاء شهر يناير وملف الاستاد، أشعر براحة في داخلي، وأحتاج الابتعاد لفترة، بعد إذنكم سأبتعد، وخلال فترة سأجري أشعات جديدة".
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