كتب - محمد عبد السلام:

كشفت شركة القلعة الحمراء عن تفاصيل الاستاد الجديد للأهلي بالكامل وعدد المقاعد وتفاصيل المدينة الرياضية.

وأوضحت شركة القلعة الحمراء اليوم الجمعة أن الاستاد سيتسع لقرابة 42 ألف مقعد من بينها 11 ألف مقعد للمشجعين في "التالة شمال" ـ حيث يتواجد ألتراس النادي بالمباريات ـ.

وأشارت شركة القلعة الحمراء إلى أن ستاد الأهلي الجديد سيكونه به 72 جناح حصريًا، و80 VIP مقصورة خاصة أيضًا بجانب 73 أجنحة فاخرة.

وستضم المدينة الرياضية مطاعم وكافيهات لخدمات الجماهير داخل الاستاد ، ومناطق ترفيهية كثيرة لمختلف الأعمار وموقف سيارات يتسع آلاف السيارات لمشجعي الجماهير لعدم وجود تزاحم خارج الاستاد.

وسيتواجد شاشات كبيرة بجودة عالية داخل الاستاد لمتابعة الجماهير للمباريات بأعلى جودة، كما سيتواجد متاجر رسمية لبيع المنتجات وشراء تذاكر المباريات والحفلات.

وسيُتاح إقامة حفلات غنائية داخل الاستاد بجانب سعة الحفلات الغنائية 57,797 ألف شخص.

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