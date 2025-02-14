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لقطة مؤثرة لزوجة محمود الخطيب خلال حفل ستاد الأهلي

10:55 م الجمعة 14 فبراير 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    زوجة محمود الخطيب
  • عرض 10 صورة
    زوجة محمود الخطيب
  • عرض 10 صورة
    محمود الخطيب
  • عرض 10 صورة
    محمود الخطيب
  • عرض 10 صورة
    زوجة محمود الخطيب
  • عرض 10 صورة
    محمود الخطيب
  • عرض 10 صورة
    محمود الخطيب
  • عرض 10 صورة
    محمود الخطيب
  • عرض 10 صورة
    زوجة الخطيب
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كتب - يوسف محمد:

ظهرت زوجة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، في حالة من التأثر الشديد، خلال إلقائه كلمة في حفل الإعلان عن تفاصيل ستاد النادي الأهلي، المقام حاليا في معبد حتشبسوت بالأقصر.

والتقطت عدسات الكاميرات، نيرفين فريد زوجة رئيس القلعة الحمراء، هى في حالة تأثر وبكاء، خلال حضورها الاحتفالية الخاصة بالكشف عن تصميم ستاد النادي، بالإضافة إلى الاحتفال باستضافة نسخة كأس العالم للأندية 2025.

ويقيم النادي الأهلي احتفالية كبرى حاليا، في معبد حتشبسوت للاحتفال بوصول النسخة الأصلية لمجسم كأس العالم للأندية إلى مصر، بالإضافة إلى الكشف عن التفاصيل الخاصة باستاد النادي.

وكان النادي الأهلي أعلن أمس الخميس، تسلمه رخصة الحفر الخاصة ببناء ستاد النادي، بعد سداد كافة الرسوم المالية المقررة، وسوف يتم اليوم الإعلان عن شكل الإستاد والتفاصيل الخاصة به.

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زوجة محمود الخطيب محمود الخطيب استاد الأهلي ستاد النادي الأهلي معبد حتشبسوت
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