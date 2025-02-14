سبب عدم حضور هاني أبوريدة حفل ستاد الأهلي الجديد في الأقصر

بيسيرو يتحدث عن هدفه مع نادي الزمالك في الفترة المقبلة

القاهرة ـ مراسل مصراوي:



كشف مصدر سبب غياب رئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة عن حفل الأهلي في محافظة الأقصر للإعلان عن ستاد الأهلي الجديد.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي مساء اليوم الجمعة، أن هاني أبو ريدة قد تعرض لوعكة صحية خلال الساعات الماضية منعته من الحضور للحفل.



ويقيم النادي الأهلي حفلًا في معبد حتشبسوت للإعلان عن إنشاء استاد النادي الأهلي في تواجد كأس العالم للأندية.



وشهد الحفل حضور مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، بجانب عدد من الشخصيات الرياضية والعامة، بالإضافة إلى وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذين حضروا برفقة النسخة الأصلية لكأس العالم للأندية 2025.

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