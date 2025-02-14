بيسيرو يتحدث عن هدفه مع نادي الزمالك في الفترة المقبلة

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف النادي الأهلي خلال الحفل المقام بمحافظة الأقصر عن التصميم الجديد لاستاد النادي والمدينة الرياضية.

ويقام الحفل في معبد حتشبسوت، مساء اليوم الجمعة، بحضور مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بجانب عدد من الشخصيات الرياضية والعامة، ووفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذين حضروا برفقة النسخة الأصلية لكأس العالم للأندية 2025.

وأوضح النادي الأهلي أن الاستاد سيتسع إلى 42400 مشجع وسيكون بدون تراك بجانب شاشة دائرية عملاقة بالإضافة إلى متحف يستع إلى مليون زائر سنويًا

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