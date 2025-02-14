"نرد بالعمل".. رسالة من محمود الخطيب إلى من يتطاول على النادي

بيسيرو يتحدث عن هدفه مع نادي الزمالك في الفترة المقبلة

كتب - يوسف محمد:

وجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، رسالة إلى كل من يتطاول على النادي ومجلس إدارته، مؤكدا على أن المجلس يلتزم الصمت دائما، يرد من خلال العمل وتحقيق الإنجازات.

وقال الخطيب خلال كلمته بحفل الإعلان عن تفاصيل ستاد الأهلي: "يجب أن يحصل الأهلي على التقدير الذي يستحقه، أطالب الجميع باحترام وتقدير النادي، لا بد من الوقوف بجوار الناجح ومن يعمل بشكل صحيح لتوضيح الرؤية للأجيال القادمة".

وأضاف: "حينما كانت تحدث أي أزمة، يخرج أي شخص يتطاول على مجلس إدارة النادي، كنت أطالب أعضاء المجلس بعدم الرد والتركيز على عملنا فقط، لنجعل الإنجازات والبطولات الرد الأمثل لنا، لذلك أوجه الشكر إلى كل أعضاء مجلس إدارة النادي".

ويقيم النادي الأهلي احتفالية كبرى حاليا، في معبد حتشبسوت للاحتفال بوصول النسخة الأصلية لمجسم كأس العالم للأندية إلى مصر، بالإضافة إلى الكشف عن التفاصيل الخاصة باستاد النادي، المقرر بدء العمل به خلال الفترة المقبلة.

موعد بطولة كأس العالم للأندية

ومن المقرر إقامة بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 15 يونيو المقبل حتى 13 يوليو 2025، بمشاركة 32 فريقا.

ويشارك النادي الأهلي في المجموعة الأولى بالبطولة، بجوار كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي".

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