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هل قصد محمد الشناوي بهذه الرسالة تجديد عقده مع الأهلي؟

09:49 م الجمعة 14 فبراير 2025
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    محمد الشناوي
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    محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي
  • عرض 17 صورة
    محمد الشناوي
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    محمد الشناوي من سفر بعثة الأهلي إلى الجزائر_1
  • عرض 17 صورة
    محمد الشناوي
  • عرض 17 صورة
    محمد الشناوي
  • عرض 17 صورة
    محمد الشناوي
  • عرض 17 صورة
    محمد الشناوي من وصول بعثة الأهلي إلى قطر
  • عرض 17 صورة
    محمد الشناوي من وصول بعثة الأهلي إلى قطر1
  • عرض 17 صورة
    محمد الشناوي
  • عرض 17 صورة
    الشناوي ومحمود الخطيب
  • عرض 17 صورة
    إمام عاشور ومحمد الشناوي
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    محمد الشناوي
  • عرض 17 صورة
    محمد الشناوي بتدريبات الأهلي بالنظارة السوداء
  • عرض 17 صورة
    محمد الشناوي بتدريبات الأهلي بالنظارة السوداء1
  • عرض 17 صورة
    محمد الشناوي في الطائرة
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أثار حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي الجدل بخصوص موقفه من تجديد تعاقده مع النادي الأهلي.

ونشر الشناوي صورة له من أحد تدريبات الأهلي عبر صفحته بمنصة فيسبوك مدونًا:"استمتع بالرحلة"، بجانب وضع النسر الذي يرمز للنادي الأهلي.

وهي التدوينة التي أعتقد الكثير من متابعيها كونها رسالة لتجديد تعاقده مع النادي الأهلي ورغبته في الاستمرار.

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وكان مصدر قد أوضح خلال تصريحات خاصة لمصراوي بوقت سابق أن محمد شوقي نائب المدير الرياضي لشؤون الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد عقد جلسة مع الشناوي لبحث ملف تجديد تعاقده.

عقد محمد الشناوي مع الأهلي

وينتهي عقد محمد الشناوي مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي 2024-2025، مما يعني أنه يحق له التوقيع مع الفريق خلال الفترة الحالية.

أرقام محمد الشناوي بالموسم الحالي مع الأهلي

وشارك صاحب الـ 36 عاماً، خلال الموسم الحالي، رفقة النادي الأهلي 18 مباراة، تلقت شباكه خلالهم 13 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 8 مباريات.

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محمد الشناوي عقد الشناوي تجديد عقد الشناوي الأهلي
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