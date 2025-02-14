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أثار حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي الجدل بخصوص موقفه من تجديد تعاقده مع النادي الأهلي.

ونشر الشناوي صورة له من أحد تدريبات الأهلي عبر صفحته بمنصة فيسبوك مدونًا:"استمتع بالرحلة"، بجانب وضع النسر الذي يرمز للنادي الأهلي.

وهي التدوينة التي أعتقد الكثير من متابعيها كونها رسالة لتجديد تعاقده مع النادي الأهلي ورغبته في الاستمرار.

وكان مصدر قد أوضح خلال تصريحات خاصة لمصراوي بوقت سابق أن محمد شوقي نائب المدير الرياضي لشؤون الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد عقد جلسة مع الشناوي لبحث ملف تجديد تعاقده.

عقد محمد الشناوي مع الأهلي

وينتهي عقد محمد الشناوي مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي 2024-2025، مما يعني أنه يحق له التوقيع مع الفريق خلال الفترة الحالية.

أرقام محمد الشناوي بالموسم الحالي مع الأهلي

وشارك صاحب الـ 36 عاماً، خلال الموسم الحالي، رفقة النادي الأهلي 18 مباراة، تلقت شباكه خلالهم 13 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 8 مباريات.

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