محمود الخطيب: كنا نريد إرسال كأس البطولة للرئيس السيسي لالتقاط صورة معه

"نرد بالعمل".. رسالة من محمود الخطيب إلى من يتطاول على النادي

كتب - يوسف محمد:

كشف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، أنه كان هناك فكرة تشغل كل اعضاء النادي الأهلي، هي إرسال الكأس إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والتقاط صورة معه.

وقال الخطيب، خلال كلمته بحفل الإعلان عن تفاصيل ستاد الأهلي: "كان هناك فكرة تشغلنا جميعا، تتعلق بإرسال الكأس إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويكون هناك صورة تذكارية مع سيادة الرئيس".

وأضاف: "ما منع القيام بهذا الأمر، هو إنشغال الرئيس السيسي بالأحداث التي نمر بها في الوقت الحالي".

واختتم الخطيب تصريحاته: "أوجه التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية، لموقفها تجاه ما يثار حول الرغبة في تهجير أهالينا في غزة من أرضهم".

ويقيم النادي الأهلي احتفالية كبرى حاليا، في معبد حتشبسوت للاحتفال بوصول النسخة الأصلية لمجسم كأس العالم للأندية إلى مصر، بالإضافة إلى الكشف عن التفاصيل الخاصة باستاد النادي، المقرر بدء العمل به خلال الفترة المقبلة.

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