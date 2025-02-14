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قاد المدير الفني البرتغالي جوزيه بيسيرو مساء اليوم الجمعة مرانه الأول مع الزمالك فورإعلان توليه القيادة الفنية بصورة رسمية خلفًا للسويسري كريستيان جروس.

وظهر رفقة بيسيرو جهازه المساعد المكون من أيمن عبدالعزيز المدرب العام، نونو بيرسوما المدرب المساعد، نونو كارباتو مدرباً لحراس المرمى بالإضافة إلى مايكل موريرا مدرباً للأحمال.

وكان نادي الزمالك قد أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة التعاقد مع بيسيرو خلفاً لجروس.

ترتيب الزمالك في الدوري المصري

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بفارق 3 نقاط عن الأهلي الوصيف و4 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

موعد مباراة الزمالك وبتروجت

ويستضيف فريق الزمالك نظيره بتروجت عند الرابعة عصر يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري المصري.

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