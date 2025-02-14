كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حصد فريق كرة الطائرة بالنادي الأهلي بطاقة التأهل لنهائي النسخة الجارية من كأس السوبر المصري للسيدات.

وتأهل الأهلي لنهائي كأس السوبر المصري للسيدات لكرة الطائرة بعدما فاز مساء اليوم الجمعة بثلاثة أشواط دون رد على نظيره الشمس.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 25-10، ثم فاز بالشوط الثاني بنتيجة 28-26 قبل الفوز في الشوط الثاني بنتيجة 25-17.

ومن المقرر أن يلتقي فريق سيدات الأهلي في نهائي البطولة بالفائز من مباراة الزمالك وسبورتنج.

ومن المقرر أن يُقام نهائي البطولة مساء يوم غد السبت في نهائي كأس السوبر المصري للكرة الطائرة للسيدات.

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