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"بردية من 3000 سنة".. زاهي حواس يكشف مفاجأة بشأن تشجيع حتشبسوت للأهلي

08:08 م الجمعة 14 فبراير 2025
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    استعدادات حفل الأهلي بملعب حتشبسوت (11)
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    استعدادات حفل الأهلي بملعب حتشبسوت (1)
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    استعدادات حفل الأهلي بملعب حتشبسوت (8)
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    استعدادات حفل الأهلي بملعب حتشبسوت (13)
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    استعدادات حفل الأهلي بملعب حتشبسوت (5)
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    استعدادات حفل الأهلي بملعب حتشبسوت (18)
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    استعدادات حفل الأهلي بملعب حتشبسوت (17)
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    استعدادات حفل الأهلي بملعب حتشبسوت (16)
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    استعدادات حفل الأهلي بملعب حتشبسوت (15)
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    استعدادات حفل الأهلي بملعب حتشبسوت (19)
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    استعدادات حفل الأهلي بملعب حتشبسوت (3)
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كتب - يوسف محمد:

كشف عالم الأثار المصري زاهي حواس مفاجأة كبيرة لكل الجماهير الأهلاوية ولكل متابعي كرة القدم المصرية بشكل عام، خلال ظهوره في حفل النادي الأهلي، للإعلان عن تفاصيل ستاد النادي الجديد، الاحتفال باستقبال نسخة كأس العالم للأندية 2025.

وقال حواس خلال كلمة له في حفل النادي الأهلي: "تم اكتشاف بردية منذ 3000 سنة، تدل أن الملكة حتشبسوت كانت أهلاوية".

ويقيم النادي الأهلي حاليا، احتفالية كبرى في معبد حتشبسوت، للإعلان عن تفاصيل ستاد النادي، الاحتفال باستقبال مجسم نسخة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر إقامة بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 15 يونيو 2025 حتى 13 من الشهر ذاته.

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