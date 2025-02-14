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مباشر بالفيديو.. حفل الأهلي بدرع كأس العالم للأندية بالأقصر

07:11 م الجمعة 14 فبراير 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    الاستعدادات النهائية لاحتفال الأهلي بكأس العالم للأندية في معبد حتشبسوت (3)
  • عرض 12 صورة
    الاستعدادات النهائية لاحتفال الأهلي بكأس العالم للأندية في معبد حتشبسوت (1)
  • عرض 12 صورة
    الاستعدادات النهائية لاحتفال الأهلي بكأس العالم للأندية في معبد حتشبسوت (10)
  • عرض 12 صورة
    الاستعدادات النهائية لاحتفال الأهلي بكأس العالم للأندية في معبد حتشبسوت (11)
  • عرض 12 صورة
    الاستعدادات النهائية لاحتفال الأهلي بكأس العالم للأندية في معبد حتشبسوت (4)
  • عرض 12 صورة
    الاستعدادات النهائية لاحتفال الأهلي بكأس العالم للأندية في معبد حتشبسوت (5)
  • عرض 12 صورة
    الاستعدادات النهائية لاحتفال الأهلي بكأس العالم للأندية في معبد حتشبسوت (7)
  • عرض 12 صورة
    الاستعدادات النهائية لاحتفال الأهلي بكأس العالم للأندية في معبد حتشبسوت (2)
  • عرض 12 صورة
    الاستعدادات النهائية لاحتفال الأهلي بكأس العالم للأندية في معبد حتشبسوت (12)
  • عرض 12 صورة
    الاستعدادات النهائية لاحتفال الأهلي بكأس العالم للأندية في معبد حتشبسوت (6)
  • عرض 12 صورة
    الاستعدادات النهائية لاحتفال الأهلي بكأس العالم للأندية في معبد حتشبسوت (9)
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متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي انتظروا تغطية لحظة بلحظة بالفيديو لحفل الأهلي في محافظة الأقصر بدرع كأس العالم للأندية والذي سينطلق عند السابعة مساء اليوم الجمعة.

ويشهد حفل الأهلي بدء بناء استاد النادي الأهلي؛ حيث سيتم إقامته في معبد حتشبسوت.

وظهرت النسخة الأصلية من مونديال العالم في ملعب مختار التتش، حيث التقط نجوم الأهلي صور تذكارية فردية مع الكأس، بجانب صورة جماعية لفريق الرجال والسيدات.

ويشهد الحفل حضور العديد من الشخصيات البارزة في عالم كرة القدم، حيث تم توجيه الدعوة إلى جياني إنفانتينو رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم باتريس موتسيبي رئيس الإتحاد الأفريقي، بجانب أساطير الكرة المصرية.

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الأهلي ستاد الأهلي حفل الأهلي في الأقصر كأس العالم للأندية
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