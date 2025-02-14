"حتشبسوت يتزين بالأحمر".. الاستعدادات النهائية من حفل الأهلي للإعلان عن

"بعد الظهور في التتش".. قناة الأهلي تستقبل مجسم كأس العالم للأندية

"بردية من 3000 سنة".. زاهي حواس يكشف مفاجأة بشأن تشجيع حتشبسوت للأهلي

متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي انتظروا تغطية لحظة بلحظة بالفيديو لحفل الأهلي في محافظة الأقصر بدرع كأس العالم للأندية والذي سينطلق عند السابعة مساء اليوم الجمعة.

ويشهد حفل الأهلي بدء بناء استاد النادي الأهلي؛ حيث سيتم إقامته في معبد حتشبسوت.

وظهرت النسخة الأصلية من مونديال العالم في ملعب مختار التتش، حيث التقط نجوم الأهلي صور تذكارية فردية مع الكأس، بجانب صورة جماعية لفريق الرجال والسيدات.

ويشهد الحفل حضور العديد من الشخصيات البارزة في عالم كرة القدم، حيث تم توجيه الدعوة إلى جياني إنفانتينو رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم باتريس موتسيبي رئيس الإتحاد الأفريقي، بجانب أساطير الكرة المصرية.

اقرأ أيضًا:

"حتشبسوت يتزين بالأحمر".. الاستعدادات النهائية من حفل الأهلي للإعلان عن تفاصيل ستاد النادي

بشرى سارة.. كواليس مران الأهلي استعدادا لمواجهة الإسماعيلي