"بعد الظهور في التتش".. قناة الأهلي تستقبل مجسم كأس العالم للأندية

يستعد النادي الأهلي، لإقامة احتفالية كبرى اليوم الجمعة، في معبد حتشبسوت للاحتفال بوصول النسخة الأصلية لمجسم كأس العالم للأندية إلى مصر، بالإضافة إلى الكشف عن التفاصيل الخاصة باستاد النادي، المقرر بدء العمل به خلال الفترة المقبلة.

وتم تزيين معبد حتشبسوت أحد المعابد التاريخية في مصر، باللون الأحمر بشكل كبير استعدادا لاستقبال الحفل المقرر انطلاقه بعد دقائق قليلة، حضور مجموعة من الشخصيات الهامة.

وكان النادي الأهلي، قام بتوجيه الدعوة إلى جياني إنفانتينو رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم باتريس موتسيبي رئيس الإتحاد الأفريقي، بجانب أساطير الكرة المصرية.

وقام النادي الأهلي أمس الخميس، تسلمه رخصة الحفر الخاصة ببناء ستاد النادي، بعد سداد كافة الرسوم المالية المقررة، وسوف يتم اليوم الإعلان عن شكل الإستاد والتفاصيل الخاصة به.

أقرأ أيضا:

بشرى سارة.. كواليس مران الأهلي استعدادا لمواجهة الإسماعيلي

اجتماع الزمالك يُسفر عن 4 قرارات طارئ