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بشرى سارة.. كواليس مران الأهلي استعدادا لمواجهة الإسماعيلي

05:15 م الجمعة 14 فبراير 2025
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    تدريبات الأهلي (2)
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    عمر كمال وأفشة
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    أفشة
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    علي معلول
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    إمام عاشور (1)
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    تدريبات الأهلي (1)
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    عمرو السولية
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    عمر الساعي
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    محمد هاني
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    وسام أبو علي
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    إمام عاشور (2)
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    كوكا وأحمد رضا
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    أشرف داري
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    حراس الأهلي
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كتب - محمد القرش:

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه عصر اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش، وذلك في إطار الاستعداد لمباراة الإسماعيلي بالجولة الرابعة عشرة بمسابقة الدوري الممتاز.

‏‎وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي.

وشهد المران تواجد إمام عاشور، بعد خروجه من مباراة غزل المحلة الماضية متأثرا بالإصابة، بعد السقوط على الكتف الأيسر مما أثار قلق الجماهير قبل مواجهة الدراويش.

وبدأ المران بجزء بدني، قبل تقسيم اللاعبين إلى مجموعات خلال تدريبات الكرة لتطبيق الجوانب الخططية.

وأدى محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، ومصطفى مخلوف تدريباتهم، تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس.

‏‎واختتم المدير الفني فقرات المران بجانب من تدريبات الكرة وتقسيمة مصغرة حرص خلالها على تنفيذ بعض الجمل الفنية.

ويلاقي المارد الأحمر نظيره الإسماعيلي يوم الأحد 16 فبراير، ضمن مواجهات الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز.

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أخبار الأهلي مران الاهلي إمام عاشور كولر الأهلي والإسماعيلي
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