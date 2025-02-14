قبل لقاء القمة.. صورة بن شرقي مع دونجا تثير الجدل

كتب - محمد القرش:

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه عصر اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش، وذلك في إطار الاستعداد لمباراة الإسماعيلي بالجولة الرابعة عشرة بمسابقة الدوري الممتاز.

‏‎وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي.

وشهد المران تواجد إمام عاشور، بعد خروجه من مباراة غزل المحلة الماضية متأثرا بالإصابة، بعد السقوط على الكتف الأيسر مما أثار قلق الجماهير قبل مواجهة الدراويش.

وبدأ المران بجزء بدني، قبل تقسيم اللاعبين إلى مجموعات خلال تدريبات الكرة لتطبيق الجوانب الخططية.

وأدى محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، ومصطفى مخلوف تدريباتهم، تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس.

‏‎واختتم المدير الفني فقرات المران بجانب من تدريبات الكرة وتقسيمة مصغرة حرص خلالها على تنفيذ بعض الجمل الفنية.

ويلاقي المارد الأحمر نظيره الإسماعيلي يوم الأحد 16 فبراير، ضمن مواجهات الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز.

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