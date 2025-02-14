اجتماع وتقارير.. كواليس المران الأول للزمالك تحت قيادة بيسيرو

كتب - رامي بشاي:

بدأ الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي، جوزيه بيسيرو، مهمته التدريبية اليوم الجمعة.

وقال مصدر "لمصراوي" إن الجهاز الفني الجديد بقيادة بيسيرو يقود تدريبات الزمالك الأن بعد توليه المهمة خلفا لجروس.

وأوضح المصدر أن الجهاز الأجنبي بالكامل تواجد في المران، بجانب أيمن عبد العزيز المدرب المصري في الجهاز الفني الجديد.

وأشار المصدر إلى أن بيسيرو اجتمع بعبد الواحد السيد مدير الكرة للاطلاع على كافة الأمور الخاصة بالفريق.

واختتم المصدر أنه من المقرر أن يتم منح المدرب البرتغالي كافة التقارير الفنية والطبية الخاصة بالفريق.

اقرأ أيضًا:

ميدو يوجه رسالة لجوزيه بيسيرو مدرب الزمالك الجديد

بوجود كأس العالم.. موعد حفل الأهلي للإعلان عن تفاصيل استاد النادي

كريستيانو رونالدو يحتفل بعيد الحب.. وجورجينا ترد