جوزيه بيسيرو يصل مقر الزمالك لهذا السبب

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كتب - محمد خيري:

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على تعيين المدرب البرتغالي، جوزيه بيسيرو، مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم خلفا للسويسري كريستيان جروس.

ووصل المدرب صاحب الـ 64 عاما إلى مطار القاهرة أمس الخميس، استعدادا لتولي القيادة الفنية لفريق الزمالك.

وقال مصدر لموقع "مصراوي" إن بيسيرو وصل مقر نادي الزمالك ع أعضاء جهازه الفني بالكامل منذ قليل، من أجل التعرف على اللاعبين قبل خوض أول مران.

وتعد مباراة بتروجيت هي الأولى للمدرب البرتغالي، والمقرر لها الأحد المقبل الموافق 16 فبراير، في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مصر.

ويتولى بيسيرو تدريب الفارس الأبيض محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الأهلي الوصيف.

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