"احنا الأساس".. قميص الأهلي على نيل الأقصر (صور)

قبل لقاء القمة.. صورة بن شرقي مع دونجا تثير الجدل

كتب - محمد القرش:

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر منصة "فيسبوك" صور لقميص المارد الأحمر معلق على مركب في النيل مكتوب عليها جملة "احنا الأساس"، وعلق: "وصلنا مدينة الأقصر".

ويشهد اليوم الجمعة، إقامة النادي الأهلي حفلا ضخما لكشف تفاصيل مشروع الاستاد الجديد، بعد الحصول على تراخيص الحفر والبناء اللازمة.

ويقام الحفل بتواجد النسخة الأصلية من كأس العالم للأندية التي ظهرت في ملعب التتش وحرص فرق الأهلي للرجال والسيدات التقاط الصور التذكارية معها.

ويقدم الحفل الإعلامي الإماراتي، يعقوب السعدي، في تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو، في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقا.

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