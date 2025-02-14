ميدو يوجه رسالة لجوزيه بيسيرو مدرب الزمالك الجديد

"خسارتين تاريخيتين".. ماذا قدم جروس مع الزمالك في 59 يوما

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كتب - محمد القرش:

وجه عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك، أحمد حسام ميدو، رسالة لجوزيه بيسيرو مدرب الفارس الأبيض الجديد.

ونشر ميدو عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" صورة تجمعه مع بيسيرو، وعلق: "مرحبا بك في عائلتنا".

وتولى المدرب البرتغالي القيادة الفنية للفارس الأبيض خلفا للسويسري، كريستيان جروس، الذي تم تعيينه في شهر 12 من عام 2024.

وسبق أن عمل بيسيرو في نادي الأهلي المصري خلال الفترة من 9 أكتوبر 2015 حتى 18 يناير 2016.

وخلال تلك الفترة حصد البرتغالي الدوري المصري الممتاز لموسم 2015/16.

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