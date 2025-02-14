كتب - محمد القرش:

يقام اليوم الجمعة، حفلا ضخما ينظمه النادي الأهلي من أجل الإعلان عن تفاصيل مشروع الاستاد الجديد، بعدما حصل المارد الأحمر على التراخيص اللازمة للحفر والبناء.

ويستقبل معبد حتشبسوت بمحافظة الأقصر، النسخة الأصلية من كأس العالم للأندية التي وصل أمس الخميس.

وظهرت النسخة الأصلية من مونديال العالم في ملعب مختار التتش، حيث التقط نجوم الأهلي صور تذكارية فردية مع الكأس، بجانب صورة جماعية لفريق الرجال والسيدات.

ويشهد الحفل حضور العديد من الشخصيات البارزة في عالم كرة القدم، حيث تم توجيه الدعوة إلى جياني إنفانتينو رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم باتريس موتسيبي رئيس الإتحاد الأفريقي، بجانب أساطير الكرة المصرية.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة اليوم الخميس، بتقديم الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي.

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