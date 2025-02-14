قبل لقاء القمة.. صورة بن شرقي مع دونجا تثير الجدل

"خسارتين تاريخيتين".. ماذا قدم جروس مع الزمالك في 59 يوما

هداف وقرار مصيري.. ماذا فعل جوزيه بيسيرو مع ثنائي الزمالك عام 2015؟

كتب - محمد القرش:

انتشرت صورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تجمع بين نجمي قطبي الكرة المصري الأهلي والزمالك.

وظهر في الصور الثنائي، أشرف بن شرقي ونبيل عماد دونجا، في إحدى المطاعم مما أثار جدلا واسعا عن سبب تواجدهما معا.

وسبق أن لعب أشرف بن شرقي لنادي الزمالك في الفترة من 2019/20 حتى موسم 2022/23، لكن لم يُزامل دونجا في الفريق الأبيض.

وانضم نبيل عماد للزمالك في موسم 2022/23 قادما من نادي بيراميدز، في صفقة بلغت قيمتها 775 ألف يورو.

يُذكر أن الجناح المغربي انضم للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من الريان القطري، في صفقة انتقال حر.

ويلاقي الأهلي نظيره الزمالك يوم السبت الموافق 22 فبراير، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عر من الدوري المصري الممتاز.

اقرأ أيضًا:

بحضور نجوم الأهلي والزمالك.. حفل زفاف حارس مرمى منتخب مصر

هداف وقرار مصيري.. ماذا فعل جوزيه بيسيرو مع ثنائي الزمالك عام 2015؟