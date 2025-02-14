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قبل لقاء القمة.. صورة بن شرقي مع دونجا تثير الجدل

10:52 ص الجمعة 14 فبراير 2025
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    احتفال نبيل عماد دونجا بهدفه في مرمي بلاك بولز
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    المغربي أشرف بن شرقي
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    نبيل عماد دونجا
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    بن شرقي
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    نبيل عماد دونجا
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    أشرف بن شرقي (1)
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كتب - محمد القرش:

انتشرت صورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تجمع بين نجمي قطبي الكرة المصري الأهلي والزمالك.

وظهر في الصور الثنائي، أشرف بن شرقي ونبيل عماد دونجا، في إحدى المطاعم مما أثار جدلا واسعا عن سبب تواجدهما معا.

وسبق أن لعب أشرف بن شرقي لنادي الزمالك في الفترة من 2019/20 حتى موسم 2022/23، لكن لم يُزامل دونجا في الفريق الأبيض.

وانضم نبيل عماد للزمالك في موسم 2022/23 قادما من نادي بيراميدز، في صفقة بلغت قيمتها 775 ألف يورو.

يُذكر أن الجناح المغربي انضم للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من الريان القطري، في صفقة انتقال حر.

ويلاقي الأهلي نظيره الزمالك يوم السبت الموافق 22 فبراير، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عر من الدوري المصري الممتاز.

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بن شرقي دونجا الأهلي الزمالك أشرف بن شرقي ودونجا بيراميدز
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