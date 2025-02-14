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"مؤسف".. سابقة بيسيرو مع الأهلي تثير رعب الزملكاوية

09:40 ص الجمعة 14 فبراير 2025
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    بيسيرو وزوجته فاطيما 7_10
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    بيسيرو
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    البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب الزمالك المحتمل (13)
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    جوزيه بيسيرو
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    جوزيه بيسيرو
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    البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب الزمالك المحتمل (7)
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    البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب الزمالك المحتمل (5)
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    بيسيرو وجهازه
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تقرر أن يتولى البرتغالي جوزيه بيسيرو، تدريب الفريق الأول لنادي الزمالك، خلال المقبلة، بدلا من السويسري كريستيان جروس، الذي سيرحل بسبب سوء النتائج.

اسم جوزيه بيسيرو ليس غريبا عن الكرة المصرية، حيث تولى تدريب النادي الأهلي من قبل سنوات وتحديدا عام 2015.

بيسيرو، على العديد من الفرق الكبرى والمنتخبات، سواء على مستوى أفريقيا والعالم، حيث درب فريقي بورتو وسبورتينج لشبونة في البرتغال، وفريق الهلال ومنتخب السعودية، وأخر محطاته كان منتخب نيجيريا.

وينشر موقع مصراوي مسوار بيسيرو، مع الكرة المصرية قبل توليه تدريب الزمالك، وتحديدا حين تولى تدريب الأحمر.

بيسيرو قاد الأهلي في 101 يوم من 9 أكتوبر 2015 إلى 18 يناير 2016 ورحل بقرار منه لتولي تدريب بورتو البرتغالي.

- لعب 12 مباراة خلال 101 يوم

- فاز 8 مباريات بنسبة 66.6%

- تعادل مباراتين بنسبة 16.7%

- خسر مباراتين بنسبة 16.7%

- سجل 22 هدف

- استقبل 10 أهداف

- خسر الأهلي لأول مرة في تاريخه أمام مصر المقاصة 1-0

- خسر الأهلي لأول مرة في تاريخه بنتيجة 3-0 أمام سموحة.

ووصف الجماهير الحمراء، رحيل بيسيرو في ذلك التوقيت "بالمؤسف"، حيث فاجئ الجميع بدفع الشرط الجزائي، والرحيل لتدريب فريق بورتو، دون إخطار مسئولي الأحمر، وهو ما يخشى جماهير الزمالك من تكراره مع الأبيض.

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