بينهم ثنائي الزمالك.. مصير 5 لاعبين تألقوا مع بيسيرو في الأهلي

هداف وقرار مصيري.. ماذا فعل جوزيه بيسيرو مع ثنائي الزمالك عام 2015؟

رحل السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، عن تدريب الأبيض، بقرار من مجلس الإدارة، بسبب سوء النتائج.

مجلس إدارة نادي الزمالك، اتخذ قرار رحيل المدير الفني السويسري، بعدما تم الاتفاق مع البرتغالي جوزيه بيسيرو، لتولي تدريب الفريق، في المرحلة المقبلة.

رحيل جروس جاء مفاجئا للجميع، خاصة وأن الزمالك يرتب بمواجهات صعبة في بطولة الدوري المصري الممتاز، حاليا، بينهما مباراة الأهلي المقرر لها يوم 22 فبراير الحالي.

أرقام جروس مع الزمالك بعد قرار الرحيل

وينشر موقع "مصراوي"، أرقام جروس مع فريق الزمالك، منذ تولي المهمة، حتى تم اتخاذ قرار رحيله بشكل رسمي.

كريستيان جروس في ولايته الثانية مع الزمالك، وخلال 59 يوما خاضها مع الأبيض وتحديدا من يوم 16 ديسمبر 2024 إلى 13 فبراير 2025.

- لعب 13 مباراة خلال 59 يوم

- فاز 8 مباريات بنسبة 61.5%

- تعادل 3 مباريات بنسبة 23.1%

- خسر مباراتين بنسبة 15.4%

- سجل 23 هدف

- استقبل 12 هدف

- خسر الزمالك لأول مرة في تاريخه أمام مودرن سبورت 1-0

- خسر الزمالك لأول مرة في تاريخه بنتيجة 3-0 أمام بيراميدز