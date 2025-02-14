"خسارتين تاريخيتين".. ماذا قدم جروس مع الزمالك في 59 يوما

هداف وقرار مصيري.. ماذا فعل جوزيه بيسيرو مع ثنائي الزمالك عام 2015؟

كتب- محمد عبدالهادي:

يعد البرتغالي جوزيه بيسيرو أحد المدربين الذين لهم تاريخ في الكرة المصرية، حيث سبق له تولي القيادة الفنية للنادي الأهلي في عام 2016، وبات في مهمة ثانية مع نادي الزمالك الذي يستعد لقيادته خلفًا لكريستيان جروس.

وقاد بيسيرو الأهلي في 12 مباراة، فاز خلالها في 8 مباريات، وتعادل في مباراتين، وتعرض للخسارة في مباراتين، وفيما يلي نرصد مصير بعض اللاعبين الذين تألقوا تحت إشرافه في النادي الأهلي:

عبدالله السعيد: يعد السعيد الأكثر مشاركة مع بيسيرو، حيث خاض جميع المباريات تحت قيادته، وسجل 4 أهداف وصنع هدفًا، وكان جزءًا أساسيًا في تلك الفترة.

في الوقت الحالي، يلعب السعيد في صفوف الزمالك، مما يتيح له فرصة جديدة للقاء بيسيرو مجددًا.

ماليك إيفونا: كان إيفونا، الذي رحل عن الأهلي ولم ينضم لأي نادٍ حاليًا، هو أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في حقبة بيسيرو، حيث أحرز 5 أهداف خلال تلك الفترة.

صالح جمعة: كان صالح جمعة أحد أبرز اللاعبين تحت إشراف بيسيرو، حيث ساهم في 9 أهداف خلال 9 مباريات (سجل هدفين وصنع 7 أهداف).

حاليًا، لا يلعب صالح في أي نادٍ، حيث كانت آخر تجربته مع نادي الكرخ العراقي قبل أن يرحل عن الفريق في نهاية الموسم.

أحمد حمدي: قام بيسيرو بتصعيد مجموعة من اللاعبين الشباب، وكان أحمد حمدي من بينهم، وشارك حمدي في 5 مباريات تحت قيادته.

والآن يتواجد مع نادي الزمالك، يكمل مسيرته تحت قيادته بعدما كان أبرز المتفائلين بموهبته وطلبه للاحتراف في البرتغال بعد رحيله عن الأهلي.

رمضان صبحي: اعتمد بيسيرو على رمضان صبحي بشكل أساسي في خط الهجوم، حيث لعب 9 مباريات سجل خلالها هدفًا وصنع آخر.

في الوقت الراهن، يلعب رمضان مع بيراميدز بعد رحيله عن الأهلي.