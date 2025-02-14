"آخرهم جوميز".. ماذا قدم المدربين البرتغاليين مع الزمالك؟

وصل في الساعات الأولى من مساء أمس الخميس، المدير الفني البرتغالي جوزيه بيسيرو، لتولي القيادة الفنية لنادي الزمالك، خلفا للسويسري كريستيان جروس، الذي رحل عن تدريب الفريق.

وبيسيرو ليس بغريب على الدوري المصري، حيث سبق له العمل في مصر، حينما تولى القيادة الفنية للنادي الأهلي، في الفترة من أكتوبر 2015 حتى يناير 2016.

وبتعاقد الفارس الأبيض مع البرتغالي جوزيه جوميز، لتولي القيادة الفنية للفريق في المرحلة المقبلة، سيصبح البرتغالي السابق، الذي يتولى تدريب القلعة البيضاء، حيث سبقه خمسة 6 مدربين، كان آخرهم جوزيه جوميز.

نيلو فينجادا

ويعد فينجادا هو البرتغالي الأول، الذي يتولى القيادة الفنية للزمالك، حينما قاد الفريق خلال الفترة من يوليو 2003 حتى يوليو 2004، قاد الفريق خلالهم في 59 مباراة، نجح في تحقيق الفوز في 42 مباراة، تلقى الهزيمة في 8 مباريات، فيما حضر التعادل في 9 لقاءات.

وعلى الرغم من قيادته للفارس الأبيض عام واحد فقط، إلا أنه تمكن من حصد أربعة ألقاب مختلفة رفقة الفريق، بواقع لقب لكلا من، الدوري المصري، والسوبر الأفريقي، السوبر المصري السعودي وبطولة الأندية العربية.

مانويل كاجودا

وفي عام 2006، كان نادي الزمالك، على موعد مع برتغالي آخر لتولى القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وهو كاجودا الذي تولى القيادة الفنية للفريق بداية من يناير 2006، لكنه لم يستمر كثيرا مع الفريق حيث رحل في ديسمبر من العام ذاته.

وقاد الفريق في هذا الموسم، في 27 مباراة فقط، حقق الفوز خلالهم في 18 لقاء، تعرض للهزيمة في 5 مباريات فيما حسم التعادل 4 لقاءات بين الفريقين.

جيمي باتشيكو

واستمرت رحلة المدربين البرتغاليين مع الزمالك، تولى باتشيكو قيادة الفارس الأبيض في مناسبتين ليصبح البرتغالي الثالث الذي يتولى تدريب الفريق، الولاية الأولى في عام 2015، اكتفى خلالها بقيادة الفريق في 12 مباراة فقط، فاز في 9 لقاءات وحضر التعادل في مباراتين، حسم التعادل مباراة وحيدة.

أمام الولاية الثانية، كانت في عام 2020، قاد الفريق آنذاك في 26 مباراة، حقق الفوز في 16 مباراة، وتلقى الهزيمة في 4 لقاءات، وتعادلا في 6 مباريات، قبل أن يرحل في مارسل 2021.

فيريرا

وينظر الكثير من محبي وعشاق نادي الزمالك، إلى البرتغالي فيريرا، على أنه المدرب البرتغالي الأنجح في تاريخ القلعة البيضاء، في ظل الألقاب المتعددة التي حصل عليها رفقة الفريق، الذي لم يختلف عن مواطنه باتشيكو كثيرا، حيث تولى تدريب الفريق في مناسبتين.

وكانت الولاية الأولى لفيريرا مع الزمالك في عام 2015، التي قاد الفريق خلالها في 27 مباراة، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 20 لقاء، تلقى الهزيمة في 3 مباريات، فيما حضر التعادل في 4 مباريات، في هذه الولاية تمكن من حصد لقبي الدوري والكأس.

وخلال الولاية الثانية للمدرب البرتغالي مع الفارس الأبيض، التي كانت في عام 2021، لعب مع الفريق خلالها 51 مباراة، حقق الفوز في 32 مباراة، تلقى الهزيمة في 9 مباريات، وحسم التعادل 11 مباراة، بالإضافة إلى تحقيق لقبين وهما، الدوري المصري وكأس مصر أيضًا مثلما فعل في الولاية الأولى.

أوجستو إيناسيو

لم يكتب لتجربة إيناسيو مع نادي الزمالك، الكثير من النجاح حيث استمر مع الفريق ثلاثة أشهر فقط، بداية من إبريل 2017 حتى يوليو من العام ذاته، قاد خلالهم الفريق 22 مباراة، فاز في 10 منهم وحضر التعادل في 6 مباريات وتلقى الهزيمة في مثلهم.

جوزيه جوميز

وآخر المدربين البرتغاليين الذين تولوا القيادة الفنية للفارس الأبيض هو جوزيه جوميز، الذي قاد الفريق في الفترة، من فبراير 2024 حتى ديسمبر من العام ذاته، وقاد المدرب البرتغالي الفريق خلال تلك الفترة في 47 مباراة، حقق الفوز في 27 وتعادل في 9 مباريات وتلقى الهزيمة في 11.

وتوج جوميز مع الفريق ببطولتين وهما بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بالإضافة إلى بطولة كأس السوبر الأفريقي.