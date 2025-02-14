هداف وقرار مصيري.. ماذا فعل جوزيه بيسيرو مع ثنائي الزمالك عام 2015؟

"خسارتين تاريخيتين".. ماذا قدم جروس مع الزمالك في 59 يوما

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كتبت-هند عواد:

بات البرتغالي جوزيه بيسيرو على بعد خطوات من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد استقرار مجلس الأبيض على رحيل السويسري كريستيان جروس، كما وصل الأول إلى القاهرة منذ قليل.

ولا تعد هذه التجربة الأولى لجوزيه بيسيرو في مصر، إذ أنه سبق وتولى تدريب الغريم التقليدي النادي الأهلي، من 9 أكتوبر 2015 حتى 18 يناير 2016، بالتحديد لمدة 101 يوم، قبل أن يرحل لتولي تدريب بورتو البرتغالي.

ثنائي الزمالك تحت قيادة جوزيه بيسيرو

من المفارقات أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حاليا يضم اثنين من لاعبي الأهلي السابقين اللذين تدربا تحت قيادة جوزيه بيسيرو، وهما عبدالله السعيد وأحمد حمدي.

وتألق عبدالله السعيد تحت قيادة بيسيرو، إذ أنه لعب جميع المباريات معه (12 مباراة)، وسجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفا.

وكان عبدالله السعيد ثاني هدافي الأهلي، خلفا للجابوني ماليك إيفونا الذي سجل 5 أهداف آنذاك.

ويبدو أن السعيد يستعد لاستقبال مدربه السابق، فمنذ طرح اسمه من مجلس الإدارة لتولي تدريب الفريق، أكد على دعمه للتعاقد معه مشيرا إلى أنه يمتلك إمكانيات كبيرة، وفقا لماذا ذكره خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، في تصريحات عبر برنامجه المذاع على فضائية المحور.

اللاعب الآخر الذي تدرب تحت قيادة بيسيرو أثناء وجوده في الأهلي هو أحمد حمدي، فكان البرتغالي صاحب قرار مصيري في مسيرته، وذلك بتصعيده إلى صفوف الفريق الأولى، ولعب حمدي معه 5 مباريات، لكنه لم يسجل أي أهداف.

ويقترب حمدي من العودة إلى صفوف الزمالك، بعد تعرضه للإصابة خلال نهائي الكونفدرالية الإفريقية في مايو 2024، بعدما سجل هدف تتويج الفريق بالبطولة.