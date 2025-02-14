كريستيان جروس بين ولاية مرتضى منصور وحسين لبيب.. النهاية إقالة مفاجئه

"خسارتين تاريخيتين".. ماذا قدم جروس مع الزمالك في 59 يوما

كتبت-هند عواد:

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة حسين لبيب على رحيل السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، على أن يتولى القيادة خلفا له البرتغالي جوزيه بيسيرو.

وتعد هذه الولاية الثانية لكريستيان جروس مع الزمالك، إلا أنها لم تستمر سوى 59 يوما، فيما كانت ولايته الأولى من 1 يوليو 2018 حتى 31 مايو 2019.

كريستيان جروس أثناء ولاية مرتضى منصور

كان مرتضى منصور رئيسا لمجلس إدارة الزمالك، أثناء الولاية الأولى لكريستيان جروس، وعلى الرغم من أن المدرب حقق بطولتين، السوبر المصري السعودي وكأس الكونفدرالية، إلا أن العلاقة بينهما لم تكن على ما يرام.

فبعد فوز الزمالك بالكونفدرالية وعودته لمنصات التتويج الإفريقية، خرج مرتضى منصور في وأعلن رحيل المدرب، وقال في تصريحات تليفزيونية: "أنا المعلم الذي نظم خارج الملعب، وأمير مرتضى منصور داخل الفريق، اللاعبون كلهم كانوا رجالًا، سنحقق الدوري وكأس مصر، لم يحدث في تاريخ الزمالك هذا الحضور الكبير من الجماهير".

وأضاف: "أشكر الجهاز الفني للزمالك، بين الشوطين دخلت غرفة ملابس اللاعبين وقلت لهم (أنتم رجال وتجاهلوا المدير الفني)".

وبعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في الدوري المصري (1-1)، انتقد مرتضى جروس معلنا رحيله، وقال في تصريحات تليفزيونية لقناة المحور:"جروس ظالم وفاشل وعقده انتهى اليوم وبالسلامة.. الأمر قد انتهى".

كريستيان جروس تحت ولاية حسين لبيب

بين الولاية الأولى والثانية، لم يختلف الكثير، فكان رحيل كريستيان جروس مفاجئا بالنسبة له، إذ قرر مجلس حسين لبيب رحيل المدرب بشكل مفاجئ، بعد شهرين فقط من توليه المهمة.

وكان المدرب نفى قبل يومين أنباء رحيله عن الفريق، وقال عقب مباراة فاركو أثناء المؤتمر الصحفي، إنه لا يعرف اللغة العربية، لكنه مستمر مع الزمالك.

كما نفى أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، التفاوض مع مدرب آخر ورحيل جروس، وقال في تصريحات عبر القناة الأولى قبل أمس الأربعاء، إن السويسري مستمرا مع الزمالك ويحتاج الدعم من الجميع.