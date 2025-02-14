"بسبب كهربا".. الاتحاد الليبي ينعش خزينة الأهلي بـ 200 ألف دولار

كتب - يوسف محمد:

أكد مصدر داخل النادي الأهلي مساء أمس الخميس، استلام النادي مبلغ 200 ألف دولار من فريق الاتحاد الليبي، قيمة بيع محمود عبد المنعم كهربا إلى الفريق الليبي.

وكان كهربا انضم إلى النادي الليبي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر قبل أن يعلن الفريق الليبي يوم الأربعاء الماضي، تفعيل بند شراء محمود عبد المنعم كهربا لاعب المارد الأحمر، مقابل مبلغ مالي 75 ألف دولار.

وتبلغ صفقة انتقال كهربا إلى الاتحاد الليبي 200 ألف دولار مقسمة، على جزئين الأول مبلغ يصل إلى 175 ألف دولار نظير إعارة اللاعب لمدة ستة أشهر، أما الجزء الثاني يصل إلى 75 ألف دولار، قيمة البيع النهائي.

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