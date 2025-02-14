منذ 9 سنوات.. ماذا قدم بيسيرو مع الأهلي في صدام بتروجيت؟

كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد نادي الزمالك عن اعلان تعاقده مع المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو، الذي سبق له تدريب النادي الأهلي، ليتولي المهمة الفنية خلفًا للمدرب السويسري كريستيان جروس.

وكان مصدر بالزمالك قد كشف لمصراوي أن مجلس إدارة نادي الزمالك استقر على رحيل جروس ودفع الشرط الجزائي له البالغ راتب شهرين 170 ألف دولار، بجانب نصف شهر راتب متأخر ليصل الإجمالي المطلوب دفعه 210 ألف دولار.



ماذا قدم بيسيرو في مباراته الوحيدة ضد بتروجيت

جدير بالذكر أن بيسيرو سبق وتولى القيادة الفنية للنادي الأهلي في موسم 2015-2016 ولكنه خاض فترة قصيرة حيث قاده في 12 مباراة فقط، تمكن خلالهما من الفوز في 8 والخسارة في اثنتين والتعادل في مثلهما.

وكان أول صدام لجوزيه بيسيرو أمام بتروجيت، في مباراته الثالثة مع الأهلي، ونجح فيها من تحقيق الفوز بصعوبة بهدف دون رد سجله عماد متعب في الدقيقة 90+3، في لقاء أقيم يوم 1 نوفمبر 2015 أي قبل 9 سنوات تقريبًا.



بيسيرو يقود الزمالك أمام بتروجيت

من المنتظر أن يصل المدرب البرتغالي مساء اليوم الخميس، لتولي القيادة الفنية للزمالك، على أن يقود مران الفريق غدًا الجمعة استعدادًا لمواجهة بتروجيت.

لتكون مباراة بتروجيت والزمالك يوم الأحد المقبل، هي المهمة الرسمية الأولى للبرتغالي بيسيرو مع الفارس الأبيض، والتي ستكون بمثابة البروفة الأخيرة للقمة المرتقبة بين قطبي الكرة المصري يوم 22 فبراير الجاري.