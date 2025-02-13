الصورة الأولى لوصول جوزيه بيسيرو إلى القاهرة

كتب - يوسف محمد:

وصل البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، إلى القاهرة منذ دقائق قليلة، تمهيدا لبداية مهام عمله كمدير فني للقلعة الحمراء.

وانهى مسؤولي الفارس الأبيض الاتفاق مع المدير الفني البرتغالي، لتولي القيادة الفنية للفريق، خلفا للسويسري كريستيان جروس الذي تمت إقالته من تدريب الفريق.

وبيسيرو ليس بغريب على الدوري المصري، حيث سبق له العمل في مصر، حينما تولى القيادة الفنية للنادي الأهلي، في الفترة من أكتوبر 2015 حتى يناير 2016.

أرقام بيسيرو مع الأهلي

وخاض المدير الفني البرتغالي خلال تواجده في النادي الأهلي، في 12 مباراة تمكن من تحقيق الفوز في 8 لقاءات، تلقى الهزيمة في مباراتين وحضر التعادل في لقائين.

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